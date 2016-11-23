Hızır Çakırbeyli'nin Salih Gülmez'le girdiği savaşta kaçacak yeri kalmamıştır. Kapana kısılan Hızır'ın bulaştığı beladan kurtulabilmesi bu kez kolay olmayacaktır. Yolun sonunda olduğunu düşünürken bile aklında tek bir soru vardır o da hainin kim olduğu… Diğer yandan Davut'un ölümüne dair yapılan eylem planları için düğmeye basılır. Tüm bu olanlar nedeniyle Ünal Kaplan dahil masanın tüm üyeleri topun ağzındadır. Herkesi çok zor günler beklemektedir artık…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 48. Bölüm23 Kasım 2016, Çarşamba
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 48. bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 47. bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 47. bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 46. bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 46. bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 45. bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 45. bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 44.Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 44. Bölüm Fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 43. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 43.Bölüm Fragmanı
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