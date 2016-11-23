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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 48. Bölüm

23 Kasım 2016, Çarşamba

Hızır Çakırbeyli'nin Salih Gülmez'le girdiği savaşta kaçacak yeri kalmamıştır. Kapana kısılan Hızır'ın bulaştığı beladan kurtulabilmesi bu kez kolay olmayacaktır. Yolun sonunda olduğunu düşünürken bile aklında tek bir soru vardır o da hainin kim olduğu… Diğer yandan Davut'un ölümüne dair yapılan eylem planları için düğmeye basılır. Tüm bu olanlar nedeniyle Ünal Kaplan dahil masanın tüm üyeleri topun ağzındadır. Herkesi çok zor günler beklemektedir artık…

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