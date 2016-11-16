Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 47. bölüm 16 Kasım 2016, Çarşamba

Ünal Kaplan, Refik'in de ölümüyle haini bulmak amaçlı kurduğu stratejik planlarını gün geçmeden devreye sokar. Devletle ortak düşman olan Gülmezlerin yarattığı kaotik ortama son verebilmek adına masa her şeyi kabul etmeye razıdır, Hızır hariç. Çünkü devletle ittifak kurmaya yönelik bu planlar en çok O'nu ve ailesini etkileyecektir. Arkasındaki büyük gücün istekleri doğrultusunda planlar yapan Özkan'ın hedefi bu kez istihbaratın başı Davut, silahı ise yine Gülmezlerdir. Hızır'ın öfkesinin yol açacaklarının farkına henüz varamamış Salih ise kan kaybetmeye devam eder.

Zeynep'in oynadığı tehlikeli aşk oyunu O'nu ailesiyle karşı karşıya getirir. Kabul görmeyen bu ilişki evdeki huzursuzluğu arttıracaktır. Bir yandan kızını korumaya çalışan Meryem diğer yandan Ceylan derdiyle uğraşır. Hızır ise bu kadın savaşının ortasında yine savunmasız kalacaktır.