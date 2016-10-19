Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 43. Bölüm

Sırları ortaya çıktığından beri gölgesinde ölümle gezen Alparslan, başına gelecekleri bildiği halde kaçmamıştır. Hızır Çakırbeyli, Alparslan'ın dayısının istihbaratın başı olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. O'na söylenen yalanları hazmetmesi ise mümkün değildir. Düşmanlıkları kuvvetlendiren olay tüm aileyi derinden sarsar. Hayriye Ana'nın kaybettiklerinin ardından ayakta duracak gücü kalmamıştır. Meryem her şeye rağmen aileyi bir arada tutmak için elinden geleni yapacaktır. Artık Handan ve Ceylan'ın Çakırbeyli ailesiyle görülecek bir hesabı daha vardır. Hızır için hayat her geçen gün zorlaşacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 43. Bölüm19 Ekim 2016, Çarşamba
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