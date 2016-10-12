Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 42. Bölüm

12 Ekim 2016, Çarşamba
Hızır Çakırbeyli hayatının en büyük darbesini kardeşinin en mutlu gününde alır. Nihayet yeğeni Alparslan'la ilgili tüm bilinmeyenler su yüzüne çıkmıştır. Yüzleştiği bu acı gerçekler neticesinde bir karar almak zorunda kalır. İhaneti hazmedemeyecek olan Hızır'ın kestiği ceza, karşısındaki canından da olsa, yine ölümden yanadır. Peki, Alparslan bu ölüm kalım savaşında İlyas'ın ona tanıdığı hakkı hangisinden yana kullanacaktır. Ölümden mi, kalımdan mı?
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