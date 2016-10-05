Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 41. Bölüm 05 Ekim 2016, Çarşamba

Meryem ve Hızır'ın aşkı başlarına gelen son olayla bir kez daha sınanmıştır. Düşmanlarının yapmak istediklerinin aksine, her felaketten sonra birbirlerine daha sıkı sarılır Çakırbeyli çifti. Aile biraz olsun toparlandığında sıra yarım kalan bir meseleyi halletmeye gelir. İlyas ve Esra'yı evlendirmeye… Beklenen düğünün gecesinde gelişen olaylar ve karşılaşılan acı sürprizler herkesin tadını kaçıracaktır. En çok da Meryem'in... Hızır'ın eski aşkı Ceylan'ın ortaya çıkması onun için tehditlerin en büyüğüdür. Birbirlerinin arkasından iş çevirmekten geri duramayan masa üyeleri bu kez birlik olup ortak düşmanlara karşı savaş açacaklardır. Hainlerin cezası kesilirken Alparslan'ın büyük sırrının ortaya çıkması da an meselesidir. Hızır Çakırbeyli'nin ihanetin hiç bir türlüsüne tahammülü yoktur. O'nun kurallarına göre "ihanet eden ölür".