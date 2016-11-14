Yol Durumu

Aşk ve Mavi 3. bölüm fragmanı

14 Kasım 2016, Pazartesi
"Ne yaparsan sevmeyeceğim seni!"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aşk ve Mavi Videoları