Aşk ve Mavi 1. bölüm fragmanı

31 Ekim 2016, Pazartesi
"Hayatım mahvolacaksa senin ellerinden olsun..."
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