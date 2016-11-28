Aşk ve Mavi 4. Bölüm 28 Kasım 2016, Pazartesi

Mavi, babasının ölümüyle yıkılır. Herkes Mahmut'un sarhoşken düştüğünü düşündüğünden bu ölümden kimse şüphelenmez. Fakat o gece olanların şahidi Fatma, vicdan azabına dayanamaz ve Cemal'i polise ihbar etmeye gider. Cemal, Fatma'yı son anda durdurup, "Ben de senin yaptığını söylerim," diye tehdit edince, korkudan vazgeçer. Hasibe, Ali'ye vicdan sömürüsü yapar, Ali Mavi'nin ailesinin kötü durumda olmasına dayanamayıp onları konağa getirir. Bu durum konakta büyük olaya neden olur. Refika, Hasibeler'in kalmasına konakta hizmet etmeleri şartıyla izin verir. Ne olursa olsun konağa yerleşme planları yapan Hasibe, Mavi'nin tüm itirazlarına rağmen bunu kabul eder.