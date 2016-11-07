Aşk ve Mavi 1. Bölüm 07 Kasım 2016, Pazartesi

Abisinin işlediği cinayeti üstlendiği için yıllarca hapis yatan Ali ve tekstil atölyesinde çalışan Mavi, mektup yoluyla birbirleriyle tanışmışlardır. Ali, Mavi'ye daha yüzünü bile görmeden aşık olmuştur. Ali ve Mavi birbirlerini ilk kez Ali'nin cezaevinden çıktığı gün görürler. Mavi'nin güzelliği karşısında ona iyice tutulan Ali, kıza evlenme teklif eder. Mavi bu teklifi kabul eder ancak bir isteği vardır. Hemen yarın, kimseye haber vermeden yıldırım nikahı ile evleneceklerdir. Bu isteği kabul eden Ali, nikah günü şok edici bir gerçekle karşılaşacaktır. Mavi, yıllar önce öldürmekten hüküm giydiği adamın kardeşidir. Mavi'nin abisinin intikamını almak için kendisiyle evlendiğini anlayan Ali, Mavi'ye öyle aşıktır ki bu gerçeği bile bile onunla evlenir.