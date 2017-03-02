Kayseri-F.Bahçe ATV ekranında
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile F.Bahçe, Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi ATV naklen verecek.
Türkiye Kupası 02 Mart 2017, Perşembe
Güncelleme: 02 Mart 2017, Perşembe 00:06
Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı Ümit Öztürk yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından da naklen yayınlanacak. Ligde lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe artık sadece Türkiye Kupası'na sarılmış durumda. Kayserispor ise son haftalardaki başarılı çıkışını kupada da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Kısa bir süre önce 2 takımın ligde oynadığı maçı Kayseri 4-1 kazanmıştı
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