Sivas ve Konya yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u ağırladı. İki ekipte rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmek için mücadele etti ancak karşılaşma 0-0 eşitlikle sonlandı.

Yarı finale yükselecek takım Nisan ayında oynanacak olan rövanş maçından sonra belli olacak.