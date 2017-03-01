 Sivas ve Konya yenişemedi - Türkiye Kupası - 2 Mart 2017 Perşembe

Sivas ve Konya yenişemedi

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Türkiye Kupası 01 Mart 2017, Çarşamba

Güncelleme: 01 Mart 2017, Çarşamba 20:01

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u ağırladı. İki ekipte rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmek için mücadele etti ancak karşılaşma 0-0 eşitlikle sonlandı.

Yarı finale yükselecek takım Nisan ayında oynanacak olan rövanş maçından sonra belli olacak.

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