Paşa yarı finale göz kırptı

İstanbul ekibinin gollerini 63’te Popov ve 90’da Fode Koita attı. Paşa, son 4 için avantajı kaptı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. İstanbul ekibi bu sonuçla yarı finale göz kırptı. Rövanş karşılaşması 5 Mart'ta Rize'de oynanacak. 19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Igiebor'un pasında Edonwonyi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak golü bulamadı. 23'te Kasımpaşa atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Koita'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



SON GOLDE ASİST TURGUT'TAN

63'te Pavelka'nın çizgiye inerek yerden yaptığı ortada topla buluşan Popov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 90+3. dakikada Turgut Doğan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Koita'nın yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

