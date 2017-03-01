Akhisar ve Başakşehir berabere

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada eşitliği 25. dakikada Stefano Napoleoni bozdu.

İtalyan oyuncusunun golüyle öne geçen Başakşehir ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Akhisar Belediyespor bu gole 78. dakikada Ricardo Vaz Te ile cevap verdi. Harika bir röveşata golüyle gözlerin pasını silEN Vaz Te bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 14'e çıkardı. Portekizli forvet, Vaz Te'nin harika golüyle sahadan 1-1 berabere ayrılan Akhisar, Nisan ayında oynanacan rövanş maçına avantaj taşıdı.



VAZ TE'DEN 'SOW'EŞATA!

Vaz Te'nin röveşata vuruşunda topa kafa vurmak için hamle yapan Uğur Uçar'ın pozisyonunda tehlikeli hareket olup olmadığı tartışmaya neden oldu. Röveşata vuruşunda Başakşehirli futbolcuya müdahalede bulunmayan Portekizli yıldızın golü nizami sayıldı. Bu gol akıllara Moussa Sow'un Süper Lig'deki Antalyaspor maçında iptal edilen röveşata golünü getirdi. Antalyaspor'un 1-0 kazandığı maçta hakem Cüneyt Çakır Moussa Sow'un 90. dakikadaki röveşata golü faul gerekçesiyle iptal etmişti.