 A Spor’da kupa heyecanı - Türkiye Kupası - 2 Haziran 2017 Cuma

A Spor’da kupa heyecanı

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Türkiye Kupası 01 Mart 2017, Çarşamba

Güncelleme: 01 Mart 2017, Salı 23:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarında bugün 2 karşılaşma oynanacak. Sivasspor, Konyaspor ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak. Maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Kupadaki diğer karşılaşma ise Başakşehir ile Akhisar Belediye arasında saat 20.00'de oynanacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları bugün A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada yarın da Kayseri-F.Bahçe maçı oynanacak.


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