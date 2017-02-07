Türkiye’nin kupasında kura günü

1962-63 sezonundan bu yana oynanan ve bir Türk futbolu klasiği olan Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları bugün 13.00’te çekilecek. Çeyrek final maçları yine ATV ve A Spor’dan yayınlanacak.

Yine çok büyük bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final kuraları bugün çekilecek... TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak kura çekimine, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Akhisar Belediye, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe katılacak. Kuraya Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa seri başı olarak katılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin heyecanı da yine canlı yayınlarla ATV ve