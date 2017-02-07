 Kupada eşleşmeler belli oldu - Türkiye Kupası - 7 Şubat 2017 Salı

Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

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Türkiye Kupası 07 Şubat 2017, Salı

Güncelleme: 07 Şubat 2017, Salı 13:06

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

ÇEYREK FİNAL
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Kayserispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor karşılaşmasını galibiyle Sivasspor - Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi.

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor maçının galibiyle Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibi.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk maçları ise 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 Mayıs'ta yapılacak.

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h&#252;seyin hüseyin

Bu kur'ayı çekenin eline sağlık.Kayseri bu defa 6 atar mı acaba ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 07.02.2017 15:12
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