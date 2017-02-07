Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

ÇEYREK FİNAL

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor

Kayserispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor karşılaşmasını galibiyle Sivasspor - Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi.

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor maçının galibiyle Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibi.



MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk maçları ise 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 Mayıs'ta yapılacak.