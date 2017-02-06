Çeyrek finalistler belli oldu kura çekimi yarın

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının sona ermesinin ardından futbol severler gözlerini çeyrek finale çevirdi. Rakiplerini kupanın dışına iten Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Akhisar Belediye, Ç.Rizespor ve Sivasspor adını son 8 takım arasına yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları yarın TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. Kuraya Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa seri başı olacak. Çeyrek final heyecanı yine ATV ve A Spor'da yaşanacak.





