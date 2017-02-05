Yiğido kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 8'e kaldı.



SiVASSPOR GÜLE OYNAYA

Rakibine karşı rahat ve üstün bir oyun sergileyen Sivasspor'un gollerini 13'te Hakan, 33'te Adem, 55 ve 57'de Ergin kaydederken, ev sahibi Tuzla'nın tek sayısı 70'de Ozan'dan geldi.