 Yiğido kupada çeyrek finalde - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Yiğido kupada çeyrek finalde

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Cumartesi 23:47

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 8'e kaldı.

SiVASSPOR GÜLE OYNAYA
Rakibine karşı rahat ve üstün bir oyun sergileyen Sivasspor'un gollerini 13'te Hakan, 33'te Adem, 55 ve 57'de Ergin kaydederken, ev sahibi Tuzla'nın tek sayısı 70'de Ozan'dan geldi.

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