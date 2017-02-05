Yiğido kupada çeyrek finalde
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Cumartesi 23:47
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 8'e kaldı.
SiVASSPOR GÜLE OYNAYA
Rakibine karşı rahat ve üstün bir oyun sergileyen Sivasspor'un gollerini 13'te Hakan, 33'te Adem, 55 ve 57'de Ergin kaydederken, ev sahibi Tuzla'nın tek sayısı 70'de Ozan'dan geldi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Arena’da yıldızlar savaşı
-
Özbek&Riekerink istifa istifa!
-
Pektemek Cimbom'a hüsran demek
-
Çaykur Rize son 8’de!