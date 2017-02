Pektemek Cimbom'a hüsran demek

Cimbom kupaya veda etti... Son 3 yılın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elendi... 1. dakikada Podolski'nin Selçuk ile verkaçından sonra uzaktan yaptığı çok sert şut üst direkten geri geldi. 15. dakikada Visca ceza sahası içi sağ tarafta topla buluştu. Son çizgiye inerek açtığı ortada altı pasta topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 23. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından dışarı gitti. 27. dakikada Doka'nın pasında Mustafa Pektemek'in vuruşu Ahmet'in sol dizinden sekerek top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.



VOLKAN'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

47'DE Podolski sağ ayağıyla etkili bir vuruş yapamadı. 61. dakikada Josue'nin frikiğini Volkan mükemmel kurtardı. 88. dakikada Bruma uzaktan vurdu, Volkan çıkardı. Ardından Podolski'nin volesinde milli kaleci yine gole izin vermedi. 90+1'de Eren Derdiyok farkı 1'e indirdi fakat bu gol yeterli olmadı. Başakşehir 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.



50 DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK HAKKI BİTTİ

Riekerink dün Sneijder, Carole ve Selçuk İnan'ın sakatlıkları nedeniyle oyuncu değişiklik haklarını erken kullandı. Hollandalı futbolcu 50. dakikada Selçuk'un yerine Eren Derdiyok'u alarak 3. değişikliğini yaptı.



MUSLERA YOK ASLAN DA YOK

Galatasaray sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera'yı adeta mumla aradı. Kaleyi koruyan Cenk Gönen yenen iki golde de önemli hatalar yaptı.



3 YIL SONRA BÜYÜK ŞOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 3 yılda mutlu sona ulaşan Galatasaray bu kez son 16 turunda kupaya veda etti. 90 dakika boyunca çok kötü bir performans sergileyen Galatasaraylı futbolcular büyük üzüntü yaşadı.



SNEIJDER SOK ETTİ

Başakşehir karşısında aldığı şok yenilgiyle kupaya Galatasaray'da Wesley Sneijder sıkıntısını yaşanıyor. Maçın hemen başında sağ üst kasığından sakatlanan Hollandalı futbolcunun durumu olduğu bugün çekilecek MR'ın ardından kesinleşecek. Öte yandan dün Lionel Carole ve Selçuk İnan da sakatlık yaşadığı için oyuna devam edemedi.



DEFANS YİNE EVLERE ŞENLİK

Bu sezon birçok kez eleştiri oklarının hedefi olan G.Saray defansı dün de tel tek döküldü.



ÇİLEDEN ÇIKARDI

Özellikle Semih Kaya ve Lionel Carole'un performansı taraftarları çileden çıkardı. Dünkü maçla beraber G.Saray son 133 resmi karşılaşmanın sadece 25'inde kalesini kapatmış oldu.