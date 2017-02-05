Konyaspor uzatmalarda turladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor evinde TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u konuk etti. Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 15:41
Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor evinde TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u konuk etti.
Süper Lig temsilcisi geriye düştüğü maçta rakibini uzatma dakikalarında yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Konuk ekip, 68. dakikadan itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Uzatmalara giden karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazandı.
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