 Konyaspor uzatmalarda turladı - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Konyaspor uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor evinde TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u konuk etti. Konyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 15:41

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor evinde TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u konuk etti.

Süper Lig temsilcisi geriye düştüğü maçta rakibini uzatma dakikalarında yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Konuk ekip, 68. dakikadan itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Uzatmalara giden karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazandı.

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