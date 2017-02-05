 Kasımpaşa çeyrek finalde - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Kasımpaşa çeyrek finalde

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 16:48

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Osmanlıspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çaldı.

90 dakikası 0-0 tamamlanan mücadele uzatmalara gitti.

Dakikalar 112'yi gösterdiğinde Turgut Doğan Şahin'in kaydettiği golle Kasımpaşa mücadeleyi 1-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu. Osmanlıspor ise kupaya veda etti.

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