Kasımpaşa çeyrek finalde
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 16:48
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Osmanlıspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çaldı.
90 dakikası 0-0 tamamlanan mücadele uzatmalara gitti.
Dakikalar 112'yi gösterdiğinde Turgut Doğan Şahin'in kaydettiği golle Kasımpaşa mücadeleyi 1-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu. Osmanlıspor ise kupaya veda etti.
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