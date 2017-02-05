 Çaykur Rize son 8’de! - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Çaykur Rize son 8’de!

Rize, Şanlıurfa’yı uzatmalarda yenerek kupada çeyrek finalist oldu

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Cumartesi 23:47

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Şanlıurfaspor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

GALİBİYET GOLÜ PENALTIDAN
Karşılaşmanın 72. dakikasında Rize, İzzet'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Urfa, 83'te Caner ile eşitliği yakaladı. 117'de Oğulcan'ın penaltı golü skoru belirledi.

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