Çaykur Rize son 8’de!
Rize, Şanlıurfa’yı uzatmalarda yenerek kupada çeyrek finalist oldu
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Cumartesi 23:47
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Şanlıurfaspor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
GALİBİYET GOLÜ PENALTIDAN
Karşılaşmanın 72. dakikasında Rize, İzzet'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Urfa, 83'te Caner ile eşitliği yakaladı. 117'de Oğulcan'ın penaltı golü skoru belirledi.
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