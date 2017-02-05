Arena’da yıldızlar savaşı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam erken final heyecanı yaşanacak... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak dev derbiyi ATV naklen yayınlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'de son haftalarda müthiş bir performans sergileyerek zirveye çıkan Beşiktaş yoluna kupada da devam etmek istiyor. Kayseri deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiyle zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise alacağı derbi galibiyetiyle adeta yeniden hayata dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte Afrika Kupası'nda olan Aboubakar ve sakatlığı süren Caner forma giyemeyecek.



ÖNCE UZATMALAR, SONRA PENALTILAR

Kritik derbi öncesi Kanarya'da ise sakatlığı geçen fakat fiziki eksikliği olan Volkan Şen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanacak olan takım çeyrek finale yükselecek. 90 dakika berabere bitmesi halinde uzatma dakikalarına, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.



DERBİDE TÜM GÖZLER YABANCILARDA

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.



ÇARPICI İSTATİSTİK

93 yıllık rekabetteki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor. Bu 27 maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancılar kaydetti.



BU GECENİN ŞİFRESİ: 'ÖNE GEÇ&KAZAN'

Ezeli rekabette oynanan son 22 derbide öne geçen takım sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Bu maçlarda skorda öne geçen taraf 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı.



KANARYA ÜSTÜN

İki takım arasındaki son 22 karşılaşmada Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti. Kanarya bu derbilerde 11 galibiyet, 1 yenilgi yaşarken, Kartal ise 4 kez kazandı, 1 kez kaybetti.



VODAFONE ARENA'DA SERİ SÜRECEK Mİ?

Türkiye Kupası'nda 34 yıldır Fenerbahçe'ye geçit vermeyen Beşiktaş, Vodafone Arena'da resmi maçlarda yakaladığı yenilmemezlik serisine de güveniyor. Arena'da müthiş bir atmosfer yaratan Kartal, 11 Nisan 2016'da açtığı statta lig, kupa ve Avrupa olmak üzere oynadığı 18 resmi karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Türkiye Kupası'nda Arena'da 3 maç oynayan Beşiktaş 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



BEŞİKTAŞ SON 16 MAÇTA SADECE 3 KEZ GÜLEBİLDİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe tarihlerinde 342. kez karşı karşıya gelecek. 341 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 kez taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi. Kartal ezeli rakibine karşı son 16 maçta 3 kez kazanabildi.



ŞOV YAPAN 11 DEĞİŞMEYECEK

Ligde Konyaspor önünde oynadığı maçı 5-0 kazanarak rakiplerine adeta gözdağı veren Beşiktaş'ta kadro bozulmayacak... Teknik direktör Şenol Güneş dün akşam yapılan son idmanda Konyaspor maçının 11'ini denedi. Fakat tecrübeli hoca, karşılaşmanın uzaması ihtimali nedeniyle maçın gidişatına göre şans vereceği Tolgay, Gökhan İnler ve Beck gibi isimlerle özel olarak ilgilendi.



ALPER SOLDA TEK FORVET SOW

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe dün akşam yaptığı taktik idmanla derbinin hazırlıklarını tamamladı... Teknik direktör Advocaat'ın bugün sahaya çok mücadeleci bir 11 çıkarması bekleniyor. Hollandalı hocanın orta alanda Mehmet Topal ve Josef'le beraber sakatlığı geçen Ozan'ı da oynatacağı, Alper'i ile sola kaydıracağı öğrenildi. Advocaat, Fernandao'yu keserek ileri uçta tek forvet olarak Sow'u oynatacak.



4 YIL SONRA DOLMABAHÇE

Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe ile yapacağı kupa mücadelesiyle rakibini ilk kez Vodafone Arena'da konuk edecek. Son olarak İnönü Stadı'nda bir lig mücadelesinde rakibini ağırlayan Siyah-Beyazlılar, 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 3 Mart 2013'te Sarı-Lacivertli rakibini, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da 5 yılı aşkın bir süreden sonra Beşiktaş deplasmanında takımını destekleyecek. 15.30'da Ülker Stadı'nın önünde toplanacak olan Sarı-Lacivertli taraftarlar otobüslerle Vodafone Arena'ya gidecek.



TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN 3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi dışında Türkiye Kupası'nda bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 12.30'da Akhisar ile Gümüşhane (A Spor) karşılaşacak. 15.30'da Konya -Ümraniye (A Spor) ve 16.15'te Kasımpaşa-Osmanlı (ATV) maçları da var.