Zorlu mücadele Kayseri'nin
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Tempolu ve bol gollü geçen mücadeleyi Kayserispor 3-2 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 16:17
Kayserispor'un golleri 34 ve 45'te Welliton, 76'da Uğur Çiftçi'den geldi. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 68'de Serdar Gürler ve 86'da Etien Velikonja kaydetti.
Son dakikalarda ev sahibi maçı uzatmaya götürmek için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve mücadelede 3-2 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği Türkiye Kupası'na veda etti. Kayserispor ise çeyrek finale yükseldi.
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