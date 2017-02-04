Yiğidolar farklı kazandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Tuzlaspor-Sivasspor maçıyla birlikte başladı. Karşılaşmada Sivasspor rakibi Tuzlaspor'u 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 14:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Tuzlaspor-Sivasspor maçıyla birlikte başladı. Tuzla Belediye Stadı'nda oynanan maçta Tuzlaspor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Konuk ekip bulduğu 4 golle sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13'te Hakan Arslan, 33'te Adem Koçak, 56 ve 57'de Ergin Keleş attı. Tuzlaspor'un tek golü ise 70'te Ozan Papaker'den geldi.
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