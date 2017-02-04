Kupada kritik buluşma ATV’de
Ligde 2. ve 3. sırada yer alan Başakşehir ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. 20.30’daki zorlu mücadeleyi ATV yayınlayacak
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cuma 23:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun heyecanı bugün birbirinden heyecanlı start alacak... Günün en çok dikkat çeken maçı, Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir ile takipçisi Galatasaray arasında oynanacak. 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. İki takım arasında ligde oynanan karşılaşmayı Başakşehir deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Başakşehir'in flaş transferi Emmanuel Adebayor da kadroda yer alacak. Kupada bugün ayrıca 14.00'te Tuzla-Sivas, 16.15'te G.Birliği- Kayseri, 18.30'da Şanlıurfa- Ç.Rize maçları oynanacak.
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