 Çaykur Rizespor deplasmanda Şanlıurfaspor'u eledi - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Çaykur Rizespor deplasmanda Şanlıurfaspor'u eledi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Şanlıurfaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

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Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi

Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 21:06

Şanlıurfa Gap Arena'da oynanan ve hakem Mustafa Emre Eyisoy'un düdük çaldığı maçta Çaykur Rizespor 72. dakikada öne geçti.

Oğulcan'ın vuruşunda İzzet Yıldırım ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. Şanlıurfaspor bu gole 83'te Caner Cavlan ile cevap verdi ve karşılaşmanın normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Şanlıurfaspor maçı penaltılara taşımayı hedeflerken sahneye Oğulcan Çağlayan çıktı 117'de penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor'a bitime 3 dakika kala turu getiren isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi 7 Şubat Salı günü yapılacak.

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