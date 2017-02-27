 ZTK'da ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu - Türkiye Kupası - 27 Şubat 2017 Pazartesi

ZTK'da ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 27 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 27 Şubat 2017, Pazartesi 16:46

ZTK'da ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu

28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak karşılaşmalar ve düdük çalacak hakemler şöyle:

28 Şubat Salı
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor : Alper Ulusoy

1 Mart çarşamba
18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor : Hüseyin Göçek

20:00 Medipol Başakşehir - Ahkisar Belediyespor : Ali Palabıyık

2 Mart Perşembe
20:30 Kayserispor - Fenerbahçe : Ümit Öztürk

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