ZTK'da ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 27 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 27 Şubat 2017, Pazartesi 16:46
28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak karşılaşmalar ve düdük çalacak hakemler şöyle:
28 Şubat Salı
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor : Alper Ulusoy
1 Mart çarşamba
18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor : Hüseyin Göçek
20:00 Medipol Başakşehir - Ahkisar Belediyespor : Ali Palabıyık
2 Mart Perşembe
20:30 Kayserispor - Fenerbahçe : Ümit Öztürk
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı...
-
Kupada eşleşmeler belli oldu
-
Türkiye’nin kupasında kura gü...
-
Çeyrek finalistler belli oldu kura...