ZTK'da ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak karşılaşmalar ve düdük çalacak hakemler şöyle:



28 Şubat Salı

20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor : Alper Ulusoy

1 Mart çarşamba

18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor : Hüseyin Göçek

20:00 Medipol Başakşehir - Ahkisar Belediyespor : Ali Palabıyık

2 Mart Perşembe

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe : Ümit Öztürk