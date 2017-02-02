 Dev derbinin hakemi belli oldu - Türkiye Kupası - 3 Şubat 2017 Cuma

Dev derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü yapılacak son 16 turu maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Türkiye Kupası 02 Şubat 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Şubat 2017, Perşembe 12:28

Dev derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. İki takım arasında 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak müsabakaların hakemleri şunlar:

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: Özgür Yankaya

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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