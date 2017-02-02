Dev derbinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü yapılacak son 16 turu maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Kupası 02 Şubat 2017, Perşembe
Güncelleme: 02 Şubat 2017, Perşembe 12:28
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. İki takım arasında 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak müsabakaların hakemleri şunlar:
4 Şubat Cumartesi:
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan
5 Şubat Pazar:
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: Özgür Yankaya
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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