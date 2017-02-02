Beşiktaş-Fenerbahçe ATV’de
Beşiktaş-F.Bahçe derbisi pazar günü 20.30’da ATV’de
Türkiye Kupası 02 Şubat 2017, Perşembe
Güncelleme: 02 Şubat 2017, Çarşamba 23:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı müthiş maçlarla nefes kesecek. Karşılaşmalar ATV ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye, ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek. Tüm Türkiye'nin büyük merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması pazar günü saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak. Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak ve kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği maçlar nefes kesecek. Ligde 2. ve 3. sırayı paylaşan Başakşehir ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı dev maç ise cumartesi günü saat 20.30'da yine ATV ekranlarında olacak. Program şöyle:
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