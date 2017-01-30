Dev derbinin tarihi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu.
Türkiye Kupası 30 Ocak 2017, Pazartesi
Güncelleme: 30 Ocak 2017, Pazartesi 13:47
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 5 Şubat 2017 Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:
4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (ATV)
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