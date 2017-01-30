Dev derbinin tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 5 Şubat 2017 Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak.



İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:



4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray



5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (ATV)