 Dev derbinin tarihi belli oldu! - Türkiye Kupası - 31 Ocak 2017 Salı

Dev derbinin tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu.

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Türkiye Kupası 30 Ocak 2017, Pazartesi

Güncelleme: 30 Ocak 2017, Pazartesi 13:47

Dev derbinin tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 5 Şubat 2017 Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:

4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray

5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (ATV)

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