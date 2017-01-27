Namağlup turladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki son maçında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Genç kadroyla mücadele eden siyah-beyazlılar, 23. dakikada Sedat'ın müthiş golüyle öne geçti. Kayserisporlu tecrübeali ouyuncu Erkan Kaş'ın hatalı pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Sedat Şahintürk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu... Golden hemen sonra ise ev sahibi Kayserispor eşitliği yakaladı. 25. dakikada sağ kanattan hareketlenen Nguemo'nun pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Erdem Onur, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 44'te Muhammed Enes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunda, kaleci Muammer gole izin vermedi.



KAYSERi iKiNCi YARI FIRSATLARI HARCADI

60'TA Hakan Aslantaş'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Umut Sönmez topa vurdu. Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran topu kornere çeldi. 79'da Kayserispor gole çok yaklaştı. Hakan Aslantaş'ın ortasında kaleci Utku Yuvakuran, topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Welliton, şutunu çekti. Ancak çerçeveyi bulamadı. Beşiktaş, grubu 14 puanla zirvede tamamlarken Kayseri ikinci oldu.



SİYAH-BEYAZLILAR YOLDA ÇİLE ÇEKTİ

Dün sabah İstanbul'dan Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye iniş yapamayınca Adana'ya yönlendirildi. Uçağın Adana Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kafile, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti. Kafile maça 1.5 saat kala stada ulaşabildi.



