 Namağlup turladı - Türkiye Kupası - 27 Ocak 2017 Cuma

Namağlup turladı

Kayseri’de yedek kadroyla mücadele eden Kartal, 23. dakikada Sedat ile öne geçti. Skoru ise 25’te Erdem belirledi...

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 27 Ocak 2017, Cuma

Güncelleme: 27 Ocak 2017, Cuma 00:17

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki son maçında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Genç kadroyla mücadele eden siyah-beyazlılar, 23. dakikada Sedat'ın müthiş golüyle öne geçti. Kayserisporlu tecrübeali ouyuncu Erkan Kaş'ın hatalı pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Sedat Şahintürk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu... Golden hemen sonra ise ev sahibi Kayserispor eşitliği yakaladı. 25. dakikada sağ kanattan hareketlenen Nguemo'nun pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Erdem Onur, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 44'te Muhammed Enes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunda, kaleci Muammer gole izin vermedi.

KAYSERi iKiNCi YARI FIRSATLARI HARCADI
60'TA Hakan Aslantaş'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Umut Sönmez topa vurdu. Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran topu kornere çeldi. 79'da Kayserispor gole çok yaklaştı. Hakan Aslantaş'ın ortasında kaleci Utku Yuvakuran, topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Welliton, şutunu çekti. Ancak çerçeveyi bulamadı. Beşiktaş, grubu 14 puanla zirvede tamamlarken Kayseri ikinci oldu.

SİYAH-BEYAZLILAR YOLDA ÇİLE ÇEKTİ
Dün sabah İstanbul'dan Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye iniş yapamayınca Adana'ya yönlendirildi. Uçağın Adana Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kafile, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti. Kafile maça 1.5 saat kala stada ulaşabildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler