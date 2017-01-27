Dostluğumuzu pekiştirdik
Şenol Güneş, “Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk” ifadelerini kullandı
Türkiye Kupası 27 Ocak 2017, Cuma
Güncelleme: 27 Ocak 2017, Cuma 00:17
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk" şeklinde konuştu.
HERŞEYİ YAPTILAR
Güneş, "Sabah 10'da tesisten ayrıldık. Direkt maça geldik. Bu da bizi olumsuz etkiledi ama yine ne olursa olsun çocuklar ellerinden gelen gayreti gösterdiler" dedi.
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