Dostluğumuzu pekiştirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk" şeklinde konuştu.



HERŞEYİ YAPTILAR

Güneş, "Sabah 10'da tesisten ayrıldık. Direkt maça geldik. Bu da bizi olumsuz etkiledi ama yine ne olursa olsun çocuklar ellerinden gelen gayreti gösterdiler" dedi.