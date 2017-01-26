Trabzonspor kapanışı galibiyetle yaptı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki Gaziantepspor maçını yeni yapılan Şenol Güneş Stadı'nda oynamayı planlayan Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yenerek Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda etti.

Bordo mavililer bu galibiyetle puanını 9'a çıkarmasına rağmen H Grubu'nu 3. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. 11 puanda kalan Konyaspor ise tur atlamayı ve liderliği daha önceden garantilemişti.



TRABZONSPOR-ATİKER KONYASPOR NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'inden farklı olarak 6 değişikliğe gitti. Kupaya veda eden bordo mavililerde Yanal, rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Onur, Mas, Uğur, Pereira, Okay ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de yer almadı. Deneyimli teknik adam bu oyuncuların yerine ilk 11'de Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, İbanez ve Aytaç'ı görevlendirdi.



YUSUF YAZICI RİSKE EDİLMEDİ

Atiker Konyaspor ile oynanan kupa maçına 17 kişilik kadro ile çıkan Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yapan Hyun-Jun Suk ile Ramil Sheidaev ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo kadroda yer almadı. Ayrıca son antrenmanda Yusuf Yazıcı'nın sağ ayağına darbe aldığı, genç futbolcunun önemli bir sakatlığının bulunmadığı ancak bu maçta riske edilmediği bildirildi. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı da yaklaşık bir aydır devam ediyor.



RODALLEGA KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği ve dün Trabzon'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılan Hugo Rodallega Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Kupada iddiasını kaybeden bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal takımla tek antrenmana çıkan Rodallega'yı bu maçta tercih etmedi.



SUK GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sezon başında Porto'dan kiralanan ancak geride kalan haftalarda bekleneni veremeyen forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk'un geri gönderilmesi gündeme geldi. Bordo mavili kulüpte Başkan Muharrem Usta'nın Güney Koreli oyuncuyu İstanbul'a çağırdığı, yapılan görüşmenin ardından tarafların ayrılık kararına olumlu yaklaştığı öğrenildi. Suk'un transfer dönemi sonuna kadar takımdan ayrılması bekleniyor.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo mavili taraftarlar Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan maça beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu görülürken, konuk ekibin taraftarları da deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.



AVNİ AKER'E VEDA

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadı'nda oynamayı planlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla 1951 yılında açılışı gerçekleştirilen ve şampiyonluklar yaşadığı Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda edecek. Bordo mavililerin bundan sonraki maçlarını Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Kompleksi'nde oynayacağı belirtildi.



FUTBOLCULARDAN VEDA PANKARTI

Trabzonsporlu futbolcular Atiker Konyaspor maçı öncesi Avni Aker Stadı'ndaki son maç olması nedeniyle sahaya, "Türk futbolunda bir devrimin tanığısın. Bize yaşattıkların için teşekkürler Hüseyin Avni Aker" yazılı pankart ile çıktı.