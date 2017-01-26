 Son 16 turunda eşleşmeler belli oldu - Türkiye Kupası - 27 Ocak 2017 Cuma

Son 16 turunda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 16:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Beşiktaş - Fenerbahçe
Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor
M. Başakşehir - Galatasaray
Kasımpaşa - Osmanlıspor
Gençlerbirliği- Kayserispor
Tuzlaspor - Sivasspor
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor

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