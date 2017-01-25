 Türkiye Kupası’nda ‘gümüş’ destan - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Türkiye Kupası’nda ‘gümüş’ destan

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda 2. Lig ekibi Gümüşhanespor, Kızılcabölük ile berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı...

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:38

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son hafta maçında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Gümüşhanespor, Trabzonspor'un önünde grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

BÜYÜK SEVİNÇ
2. Lig ekibi Gümüşhanespor bu büyük başarısının ardından saha içinde çok büyük bir sevinç yaşadı. Bu sonucun ardından Trabzonspor kupaya veda eden ekip oldu.

87'DE GELEN ZAFER
Kızılcabölük, 42. dakikada Emir Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. 87'de Ali kaleciden dönen topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru belirledi.

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