Türkiye Kupası’nda ‘gümüş’ destan

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son hafta maçında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Gümüşhanespor, Trabzonspor'un önünde grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.



BÜYÜK SEVİNÇ

2. Lig ekibi Gümüşhanespor bu büyük başarısının ardından saha içinde çok büyük bir sevinç yaşadı. Bu sonucun ardından Trabzonspor kupaya veda eden ekip oldu.



87'DE GELEN ZAFER

Kızılcabölük, 42. dakikada Emir Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. 87'de Ali kaleciden dönen topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru belirledi.