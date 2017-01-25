Poldi patladı Aslan şov yaptı

Sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibi Erzincanspor’u Podolski (5) ve Garry Rodrigues ile devirdi... 60 dakika 10 kişi oynayan Aslan, son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşti...

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Erzincan'ı 6-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Cimbom, 4. dakikada Podolski ile öne geçti. Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski topu ağlara gönderdi. 10'da Galatasaray atağında Josue'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Podolski düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 15'de Erzincanspor atağında Yasin uzaktan şansını denedi. Onun vuruşu Cenk'in üzerinden çerçeveyi buldu. 25'te Cenk serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Vuruşu barajdan sektikten sonra ceza sahasında topu önünde bulan Ahmet topu ağlara gönderdi. Skora denge geldi.



CİMBOM 2. YARI GOLLERİ PEŞ PEŞE BULDU

27'de ceza sahasında topu önünde bulan Rodrigues takımını yeniden öne geçirdi: 3-2. 51'de Bruma ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturdu. Alman yıldız rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. 55'te Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Podolski'nin vuruşu savunmaya da çarparak çizgiyi geçti: 5-2. 63'te savunmasının hatasını iyi değerlendiren Podolski, takımının 6. golünü kaydetti.



