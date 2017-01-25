Aslan turladı Trabzon şokta
Türkiye Kupası’nda bugün Fenerbahçe, Amed ile Kadıköy’de karşılaşacak
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... E Grubu'nda yer alan Galatasaray son maçında TT Arena'da Erzincanspor'u 6-2 yenerek ikinci oldu ve tur atladı. Galatasaray böylece Başakşehir ile eşleşti. H Grubu'nda ise Kızılcabölük ile 1-1 berabere kalan Gümüşhanespor tur atladı. Bu skorla Trabzonspor yarın Konyaspor maçını oynamadan kupanın dışında kaldı. Türkiye Kupası'nda bugün de 6 maç oynanacak. C Grubu'nu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, formalite maçında Amed Sportif'i konuk edecek. 18.00'de başlayacak ve Özgüç Türkalp'in yöneteceği mücadeleyi A2 naklen yayınlayacak.
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