 Kupada 6'ncı hafta heyecanı - Türkiye Kupası - 24 Ocak 2017 Salı

Kupada 6'ncı hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle...

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Türkiye Kupası 23 Ocak 2017, Pazartesi

Güncelleme: 23 Ocak 2017, Pazartesi 12:33

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası) A2

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı) A Spor

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz) A2

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs) A Spor

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena) A2

25 Ocak Çarşamba:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir) A Spor

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe) A Spor

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı) A Spor

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül) A2

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı) A2

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

26 Ocak Perşembe:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe) A Spor

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran) A Spor

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena) A2

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker) A2

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has) A2

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