Kupada heyecan fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları bugün 6 karşılaşmayla devam edecek. H Grubu'daki kritik maçta Trabzonspor, Gümüşhane deplasmanında mücadele edecek. Ligde aldığı Bursaspor galibiyetiyle moral kazanan Bordo-Mavililer kupada yoluna devam etmek için Gümüşhane maçına 3 puan parolası ile çıkacak. 14.00'de başlayacak ve Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma A2 ekranlarından canlı yayınlanacak. C Grubu'nda ise Fenerbahçe, saat 20.00'de Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak liderlik şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. Ligde Adana beraberliğiyle ağır yara alan Fenerbahçe, bu maçı kazanıp özgüven tazelemek istiyor. Bu karşılaşma da A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.







