 Konya son 16’da - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Konya son 16’da

Yeşil-beyazlılar, zayıf rakibini 21’de Kerim’in kendi kalesine attığı golle devirdi ve turladı

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:08

ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi. 21. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi.

KUPAYI İSTİYORUZ
Atiker Konyaspor bu golle maçı 1-0 kazandı. Ev sahibi Konya, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 bareberlikle 11 puan topladı ve bir üst tura garantiledi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, "Kupayı istiyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

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