Aslan’ın kupada Derdiyok!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor'u deplasmanda 4-1 yendi. Henüz 9. dakikada Cimbom'un golü geldi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Podolski sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 25'te Galatasaray tehlikeli geldi. Bruma ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra ceza sahasında rakibi kendisine müdahalede bulundu. Sonrasında Bruma geriden gelen Linnes'e pasını verdi. Onun şutu dışarıya gitti. 37'de Yasin Öztekin sağ kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturdu. Podolski'nin ceza sahasından çektiği şut az farkla dışarıya gitti. 39'da Elazığspor atağında Youssef'in yaptığı ortada Berk'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.



GOLLERDE BAŞROL OYUNCUSU ARMINDO BRUMA

59'DA orta sahadan gönderilen top sonrası topu alan Eren önce rakibinden ardından kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi. 74'te Bruma'nın ortasında Eren Derdiyok topu ağlara göndermeyi başardı: 0-3. Elazığspor, 84'te Podolski'nin Berk'i ceza sahası düşürmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı Timur Özgöz gole çevirdi. Maçın skorunu ise Alman yıldız Podolski belirledi. 90+3'te Bruma'nın pasında Podolski topu boş kaleye yuvarladı ve maçın skorunu belirledi: 1-4.



PODOLSKİ SAHAYA KALBİNİ VERDİ

G.SARAY'IN hocası Riekerink, Elazığspor maçı sonrası, "Kazandığımız için mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha fazla da atabilirdik. Podolski konusunda şunları söylemek isterim. Ocak ayı sonuna kadar bir çok oyuncu için transfer söylentisi çıkabilir. Sahaya baktığımız zaman kalbini veren bir Podolski var" açıklaması yaptı.



