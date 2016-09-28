Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi
2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.
Türkiye Kupası 28 Eylül 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Eylül 2016, Çarşamba 14:43
ATV, A Spor ve A Haber ekranları üzerinden futbolseverler ile buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ikinci eleme turunu başarı ile geçen Trabzonspor ve Bursaspor gibi devlerin de seribaşı olduğu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi
EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor
Aydınspor 1923 - Antalyaspor
Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği
Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor
Boluspor - Elaziz Belediyespor
Bursaspor - Yomraspor
Çaykur Rizespor - Fethiyespor
Yeni Amasyaspor - Denizlispor
Elazığspor - Ofspor
Galatasaray - Dersimspor
Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Gaziantepspor- Düzyurtspor
Pendikspor - Gençlerbirliği
Karagümrükspor - Göztepe
Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor
Kasımpaşa - Kahramanmaraşspor
Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlikspor
Samsunspor - Menemen Belediyespor
Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
İnegölspor - Sarıyer
Sivasspor - Bugsaşspor
Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor
Çorum Belediyespor - Trabzonspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor
24 Erzicanspor - Yeni Malatyasopır
Afjet Afyonspor - Ümraniyespor
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