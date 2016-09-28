Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi

ATV, A Spor ve A Haber ekranları üzerinden futbolseverler ile buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ikinci eleme turunu başarı ile geçen Trabzonspor ve Bursaspor gibi devlerin de seribaşı olduğu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi

​EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor

Aydınspor 1923 - Antalyaspor

Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği

Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor

Boluspor - Elaziz Belediyespor

Bursaspor - Yomraspor

Çaykur Rizespor - Fethiyespor

Yeni Amasyaspor - Denizlispor

Elazığspor - Ofspor

Galatasaray - Dersimspor

Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

Gaziantepspor- Düzyurtspor

Pendikspor - Gençlerbirliği

Karagümrükspor - Göztepe

Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor

Kasımpaşa - Kahramanmaraşspor

Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlikspor

Samsunspor - Menemen Belediyespor

Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler

İnegölspor - Sarıyer

Sivasspor - Bugsaşspor

Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor

Çorum Belediyespor - Trabzonspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor

24 Erzicanspor - Yeni Malatyasopır

Afjet Afyonspor - Ümraniyespor