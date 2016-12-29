Kızılcabölük-Trabzon A2’de

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılcabölük ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da başlayacak ve Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma A2 ekranlarından naklen yayınlanacak.



TRABZON İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor için kritik öneme sahip karşılaşmada Bordo-Mavili takımın sahaya Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Güray Varol, Onazi, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Abdülkadir Ömür, Castillo, Suk 11'iyle çıkacak.