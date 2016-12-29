Aslan kupada tuzla buz!

Cimbom Ziraat Türkiye Kupası'nda yıkıldı. Sarı- Kırmızılılar E Grubu'ndaki 4. maçında Tuzlaspor'a 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. 45'te Josue'nin kullandığı korner atışında Chedjou kafayla topu Tuzlaspor ağlarına gönderdi. Bu golden 1 dakika sonra Kerem kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen yaptığı vuruşta top kaleci Bekir'de kaldı. Galatasaray devreyi 1-0 önde kapadı. karşılaşmanın ikinci yarısının başlangıç düdüğüyle birlikte sahada bambaşka bir Tuzlaspor vardı. Maçın 51. dakikasında Arif aşırtma bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 53'te Tuncay yarım voleyle vurarak Tuzlaspor'u Galatasaray karşısında 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra Galatasaray büyük panik yaşadı.



ASLAN 2016'YI MAĞLUBİYETLE BİTİRDİ

Maçın 56. dakikasında Chedjou kırmızı kart gördü. 58'de Ozan topu ağlara göndererek Tuzlaspor'u 3-1 öne geçirdi. Yasin 61'de kırmızı kart görünce Cimbom 9 kişi kaldı. 70'de Linnes farkı bire indiren golü attı: 3-2. 71'de Doğan kırmızı kart görünce Tuzla 10 kişi kaldı. Tuzla maçın son bölümünde 9 kişilik Galatasaray ataklarını başarıyla önlemeyi başardı. Galatasaray bu yenilgiyle 2016 yılını mağlubiyetle kapatmış oldu.



CAVANDA HERKESİ KORKUTTU!

Galatasaray'da bu sezon bekleneni bir türlü veremeyen luis cavanda maçın 30. dakikasında sakatlandı. adalesinde çekme tespit edilen belçikalı futbolcu oyundan çıkarken yerine Carole girdi. Cavanda'nın durumu bugün yapılacak olan çeşitli kontrollerden sonra kesinlik kazanacak.



BU YENİLGİDEN UTANÇ DUYDUM

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink karşılaşmadan sonra futbolcularına tepki duydu. Hollandalı hoca, "Gerçekten aldığımız sonuçtan ve oyuncularımızın gösterdiği tavırdan utanç duy dum. Burada odaklandığımız nokta gördüğümüz kırmızı kartlardı. mutlaka bazı cezalar olacak" ifadesini kullandı.

