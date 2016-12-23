Fener kupada varım diyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. maçına çıkan Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Menemen Belediyespor'u 1-0 yenerek grubundaki ilk galibiyetini aldı ve tur için iddialı bir konuma geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan takım konuk ekip Fenerbahçe'ydi.



FERNANDAO AFFETMEDİ

22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Erman'ın Salih'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, atışı kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu. 50'de Mustafa'nın pasında kaleci ile karşı kaşıya kalan Mert'in vuruşunu Fabiano çıkardı. Dönen topa bu kez Erman vurdu yine Fabiano gole izin vermedi, ardından bu kez Abdullah kaleyi yokladı, Brezilyalı eldiven topu bir kez daha çeldi. 51.dakikada Erman'ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü. 83'te Stoch'un kullandığı köşe atışında Menemen defansından seken topa vuran Aatıf pozisyonu gole çeviremedi.