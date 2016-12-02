Fırtına kupada da hüsran

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Trabzonspor bir darbe de Ziraat Türkiye Kupası'nda yedi... Bordo- Mavililer, H Grubu'ndaki ilk maçında TFF 2. Lig takımı Gümüşhanespor'a Avni Aker'de 2-1 mağlup oldu. Taraftarlar maç sonunda futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Mücadelenin 24. dakikasında Trabzonspor, Muhammet Demir'in golüyle öne geçti. Fakat bu golden 5 dakika sonra Leverkusen ve Milli Takımımız'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu çıktı ve frikikten skoru 1-1'e getiren golü attı.



OĞUZ KALESİNDE DEVLEŞTİ

İkinci yarıda Trabzonspor rakip kalede büyük baskı kurdu... Ndoye, Muhammet ve Yusuf'la fırsatlar yakalayan Bordo-Mavililer, sakat sakat oynayan rakip kaleci Oğuz'u bir türlü geçemedi. 84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa dokunan Salih Kurşunlu, Gümüşhane'yi 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti.







ERSUN YANAL GENÇLERİ UNUTTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal beklenenin aksine Gümüşhane önünde as kadroya yakın bir 11'i sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi genç isimleri 18 kişilik kadroya almadı.



TRABZON ACIYA ORTAK

Gümüşhane maçı öncesi Trabzonspor'dan alkışlanacak hareketler geldi... Futbolcular maç öncesi sahaya üzerinde, "Kalbimiz yangın yeri #Aladağ" yazılı siyah tişörtlerle çıktı ve yangında hayatını kaybedenleri andı. Bordo-Mavililer ayrıca uçak kazası geçiren Chapecoense için "Yanındayız" pankartını açtı. Futbolcuların giydiği formalarda Trabzonspor'un logosunun yanında Chapecoense'nin logosuna da yer verildi.



