Trabzonspor'da yine hüsran

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor. Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramayan bordo-mavililer, kupada da kötü gidişi önleyemedi.

Avni Aker'deki maçta TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor karşısında 1-0 öne geçen Ersun Yanal'ın ekibi sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

İki Karadeniz ekibinin maçında Trabzonspor 24'te Muhammet Demir'le öne geçti. Gümüşhane bu gole 29'da Muhammed Çalhanoğlu ile frikikten cevap verdi.

Gümüşhanespor'a beraberliği getiren gol 84'te Salih Zafer Kurşunlu'dan geldi. Trabzonspor'un 90+3'te bir topu direkten döndü.

Zayıf rakibi karşısında sahadan boynu bükük ayrılan Trabzonspor'da maç sonunda taraftarlardan büyük tepki yükseldi. Avni Aker tribünleri teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet ederken, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor!", "Ersun Yanal istifa" diye tempo tuttular.