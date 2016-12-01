Trabzonspor-Gümüşhane naklen a2’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta heyecanı bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak... Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor, H Grubu'ndaki ilk maçında TFF 2. Lig takımı Gümüşhanespor'u konuk edecek. Avni Aker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı A2 naklen yayınlayacak. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maç daha oynanacak.



OSMANLI-GAZİANTEP

12.00'de Sancaktepe-Kasımpaşa, 14.00'te Kızılcabölük-Atiker Konyaspor, 16.00'da Rizespor-İnegölspor ve 18.30'da Osmanlıspor-Gaziantepor maçları var. Karşılaşmalar ASpor ve A2 ekranında olacak.