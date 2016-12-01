Trabzonspor-Gümüşhane naklen a2’de
Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor kupada moral arayacak Bordo- Mavililer’in Gümüşhane’yi konuk edeceği maç A2’den yayınlanacak
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Çarşamba 22:21
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta heyecanı bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak... Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor, H Grubu'ndaki ilk maçında TFF 2. Lig takımı Gümüşhanespor'u konuk edecek. Avni Aker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı A2 naklen yayınlayacak. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maç daha oynanacak.
OSMANLI-GAZİANTEP
12.00'de Sancaktepe-Kasımpaşa, 14.00'te Kızılcabölük-Atiker Konyaspor, 16.00'da Rizespor-İnegölspor ve 18.30'da Osmanlıspor-Gaziantepor maçları var. Karşılaşmalar ASpor ve A2 ekranında olacak.
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