 Trabzonspor-Gümüşhane naklen a2’de - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2016 Perşembe

Trabzonspor-Gümüşhane naklen a2’de

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor kupada moral arayacak Bordo- Mavililer’in Gümüşhane’yi konuk edeceği maç A2’den yayınlanacak

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 01 Aralık 2016, Çarşamba 22:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta heyecanı bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak... Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor, H Grubu'ndaki ilk maçında TFF 2. Lig takımı Gümüşhanespor'u konuk edecek. Avni Aker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı A2 naklen yayınlayacak. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maç daha oynanacak.

OSMANLI-GAZİANTEP
12.00'de Sancaktepe-Kasımpaşa, 14.00'te Kızılcabölük-Atiker Konyaspor, 16.00'da Rizespor-İnegölspor ve 18.30'da Osmanlıspor-Gaziantepor maçları var. Karşılaşmalar ASpor ve A2 ekranında olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler