Menemen evinde Amed'i devirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor sahasında 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif'i evinde 2-1 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. 10. dakikada Erman ile öne geçen Menemen'e Amed 25'te Ahmet ile cevap verdi. 60'da Mustafa skoru ilan etti: 2-1.



MENEMEN BLD-AMED SPORTİF2-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Malok ***, Emin Yıldırım ***, Bilal Gölen (xxx)

MENEMEN BLD: Ömer ***- Veli **, Efe ***, Mustafa **** (Dk.84 Özkan), Alberk **, İbrahim **, Tayfur Emre ** (Dk.46 Ahmet Arı **), Yasin **, Erman *** (Dk.63 Samet **), Ertuğrul ***, Abdullah **

AMED SPORTİF: Levent **- Koray **, Ercan *, Tekin **, Yusuf *** (Dk.84 Abdullah), Erhan **, Şevket *, Ahmet ***, Mehmet Sıddık ** (Dk.63 Ercüment **), Mansur * (Dk.73 Emre *), Hakan (*

GOLLER: Dk.10 Erman, Dk.60 Mustafa / Dk.25 Ahmet

SARI KARTLAR: Efe, Veli / Erhan, Ercüment